Ścieżki rowerowe do 34 km od Sławna. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Wycieczki rowerowe ze Sławna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Sławna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 grudnia w Sławnie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 26 grudnia w Sławnie ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Kołobrzeskie klimaty

Stopień trudności: 1

Dystans: 101,89 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 565 m

Suma zjazdów: 565 m

Trasę dla rowerzystów ze Sławna poleca Forum_Koszalin

Najdłuższa wycieczka poprowadzona do Kołobrzegu nadmorską trasą EuroVelo 10 z pięknym odcinkiem widokowym w Kołobrzeskim Ekoparku Wschodnim. Jej celem jest Kołobrzeski port morski i znajdująca się w nim latarnia morska. Propozycja dla zdeterminowanych i żądnych przygód rowerzystów – ponad stu kilometrowa całodniowa przygoda.

