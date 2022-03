Ścieżki rowerowe do 34 km od Sławna. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Rowerem w pobliżu Sławna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Sławna, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa brzegiem jeziora Jamno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,24 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 320 m

Suma zjazdów: 320 m

Forum_Koszalin poleca trasę rowerzystom ze Sławna

Trasa poprowadzona przez Jamno i Łabusz niemalże brzegiem jeziora Jamno. Mimo stosunkowo małej odległości (39 km) warto się do niej dobrze przygotować. Podjazd do Koszalina od strony Sianowa bywa wymagający, daje on jednak dużą satysfakcję z jazdy.

