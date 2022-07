Ścieżki rowerowe do 34 km od Sławna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 lipca?

Rozważasz wyprawę rowerową ze Sławna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 34 km od Sławna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Sławna proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Sławna We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Sławna, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Kraina w Kratę, część 2 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 85,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 507 m

Suma zjazdów: 477 m Rowerzystom ze Sławna trasę poleca GR3miasto ”Kraina w Kratę” to obszar nadmorskich gmin Pomorza Środkowego, gdzie dominującym elementem krajobrazu jest budownictwo szachulcowe. W stylu tym do dziś podziwiać można przeróżne zabudowania zarówno wiejskie jak i miejskie, a wśród nich przepiękne domy, budynki inwentarskie, stodoły, kuźnie, szkoły, a także kościoły, kamienice i dwory. Nasza rowerowa wycieczka skupiła się jednak tylko na pewnej części tego malowniczego obszaru, w końcu nie sposób zobaczyć wszystkiego w ciągu jednego dnia. Kolejne ciekawe zabudowania w tym stylu zobaczymy w następnych wizytach, które mamy już w planach.

Trasa naszej jednodniowej wycieczki rowerowej zakładała przede wszystkim aktywny wypoczynek, dlatego nie spiesząc się zbytnio pozwoliliśmy sobie na wiele przyjemności, przy minimum wysiłku. Na naszej trasie podziwialiśmy malownicze wsie oraz miasteczka, gdzie co rusz robiliśmy liczne postoje. Przemierzając Krainę w Kratę mieliśmy okazję zapoznać się ze stylem szachulcowym i to nie tylko oglądając go z zewnątrz. Sporo uwagi poświeciliśmy także zabytkowej wsi Kluki, w której znajduje się Muzeum Wsi Słowińskiej. Trasa drugiej edycji jednodniowej wyprawy przez „Krainę w Kratę”:

Chcąc delektować się pięknem tutejszego krajobrazu i relaksować na jego łonie, trasę ułożyliśmy tak, by wiodła przede wszystkim z dala od wzmożonego ruchu drogowego. Wykorzystując więc znajomość lokalnych dróg gruntowych, którymi wyznakowano szlaki turystyczne, pozwoliliśmy sobie na spokojną jazdę w bardzo różnorodnym terenie. Na naszej trasie dominowały utwardzone drogi gruntowe oraz leśne dukty, tylko w mniejszym stopniu drogi asfaltowe. Ważnym czynnikiem wpływającym na wypoczynek był także dystans. Tym razem udało nam się zamknąć go w 85 km, a liczne przerwy co 10-20 km pozwoliły szybką regenerację i chęć dalszej jazdy z uśmiechem na twarzy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bursztynowa trasa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 241 m

Suma zjazdów: 241 m Forum_Koszalin poleca trasę rowerzystom ze Sławna Wycieczka poprowadzona przez najlepszy (zdaniem wielu osób) odcinek drogi rowerowej w regionie - trasa prowadzi przez tzw. „Kozdrówkę”. Odcinek ten pokonujemy lasem w całkowitej ciszy - z dala od zgiełku i hałasu. Na trasie o długości ok. 39 km, znajdziemy także wyjątkowe miejsce z przepięknym ogrodem - zabytkowy „Bursztynowy Pałac” w Strzekęcinie.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Sławno - Darłówko - Jarosławiec - Słupsk Stopień trudności: 1.0

Dystans: 90,72 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 360 m

Suma zjazdów: 365 m Trasę dla rowerzystów ze Sławna poleca Max_c74

Wycieczka rowerowa na trasie Sławno - Darłówko - Jarosławiec - Słupsk. Pogoda dziś się zlitowała i zamiast upału była mgła. Po drodze sporo ciekawych miejsc w trochę mlecznym wydaniu. Trasa wycieczki jest łatwa do pokonania, podjazdów jak na lekarstwo. Polecam tą wycieczkę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sławna

🚲 Trasa rowerowa: Kierunek Ustronie Morskie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 82,8 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 451 m

Suma zjazdów: 451 m Trasę rowerową mieszkańcom Sławna poleca Forum_Koszalin

Trasa poprowadzona nadmorską trasą EuroVelo 10. Jej celem jest Ustronie Morskie. Trasa to ok. 80 km dla bardziej wprawionych rowerzystów.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Zakochaj się w Koszalinie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,87 km

Czas trwania wyprawy: 52 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 178 m

Suma zjazdów: 178 m Rowerzystom ze Sławna trasę poleca Forum_Koszalin

Wycieczka po Koszalinie nie musi być nudna! Poznaj na nowo turystyczne atrakcje Koszalina. Trasa to spokojne 14 km poprowadzone po miejskich ścieżkach rowerowych. Możesz ją pokonać także za pomocą Koszalińskiego Roweru Miejskiego (omijając fragment drogi przez Górę Chełmską). Ta trasa to idealny pomysł na popołudnie z rodziną czy przyjaciółmi. Gotowi? Start!

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!