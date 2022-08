Ścieżki nordic walking do 66 km od Sławna. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 27 - 28 sierpnia

Szlaki nordic walking ze Sławna

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka przez Mierzeję Gardnieńską

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,82 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 926 m

Suma zejść: 939 m

Trasę do marszu ze Sławna poleca GR3miasto

Choć wkoło jest mnóstwo ciekawych miejsc np.: pomilitarnych, nasza trasa skupia się na walorach przyrodniczych. Na dobry początek przemierzamy bujne i wiecznie zielone lasy w kierunku Wydmy Czołpińskiej, która składa się z ciekawie porośniętych pasm mniejszych, piaszczystych wzniesień i garbów. Miejscami przyjmują one szaro brunatne kolory, co świadczy, że pochodzą one z różnych okresów. Trasa naszej marszruty w dużej mierze opiera się o wyznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Nadmorski. Trzymając się jego oznakowań, po pewnym czasie dochodzimy do plaży.