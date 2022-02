Samorządy z powiatu sławieńskiego podpisały list intencyjny. Chodzi o miliony euro ZDJĘCIA

Ważny dokument dla powiatu sławieńskiego

List podpisał wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz przedstawiciele powiatu \sławieńskiego i wszystkich gmin sławieńskich. Sygnatariusze listu deklarują podjęcie działań, których celem jest przygotowanie projektu strategii terytorialnej dla rozwoju obszaru gmin i powiatu.

To kolejny krok samorządów przygotowujących się do pozyskiwania funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej UE do roku 2027.

Obok tradycyjnych konkursów dla podmiotów z całego województwa, wydzielone będę osobne pule dla samorządów współpracujących w ramach tak zwanych związków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jeden z takich obszarów swym zasięgiem obejmie powiat sławieński. To w ramach tego obszaru przyjęta będzie strategia rozwoju wraz z listą potencjalnych inwestycji, na które można będzie przeznaczyć unijne fundusze. Na chwilę obecną mowa o kwocie przekraczającej 10,8 mln euro, która byłaby wydzielona w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 i byłaby przeznaczona tylko i wyłącznie dla samorządów wchodzących w skład ZIT naszego powiatu.