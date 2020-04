Ruszyły prace przy przebudowie kolejnej drogi w Rzyszczewie [FOT]

Przebudowany zostanie 352 metrowy odcinek drogi gminnej w Rzyszczewie - położony na początku miejscowości – prowadzący od skrzyżowania z drogą powiatową w lewo, w kierunku drogi krajowej nr 6.

Zakres prac obejmie profilowanie istniejącej nawierzchni drogi brukowej z kamienia polnego oraz budowę chodnika dla pieszych ze zjazdami do poszczególnych posesji. Odtworzone zostaną też przydrożne rowy, utwardzone pobocza i tam gdzie to niezbędne – przygotowane podłoże pod wysiew traw.

Wyrównana i naprawiona zostanie nawierzchnia brukowa drogi. Wybudowane zostaną ok. 2-metrowej szerokości chodniki z tzw. starobruku oraz zjazdy do poszczególnych posesji wraz z poszerzeniem – do furtek wejściowych. Powstanie też tzw. „ściek” – odprowadzający wody opadowe do odtworzonych rowów.

Prace powinny zakończyć się III kwartale br.

Całkowity koszt inwestycji to prawie 285 tys. zł, który współfinansowany jest w ok. 85% ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.