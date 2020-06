Rozstrzygnięto pierwszą część zawodów wędkarskich w Dąbkach na jeziorze Bukowo [ZDJĘCIA]

Zawodnicy łowili metodą spinningową z łódek na „żywej rybie”, punktowane były gatunki ryb: okoń, szczupak oraz sandacz. Bukowo Fishing League to cykl pięciu zawodów, jedna tura zawodów w miesiącu, w klasyfikacji generalnej sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy wezmą udział w co najmniej 4 kolejkach Ligi. Dołączyć można w

każdej chwili, jedynym warunkiem przystąpienia do rywalizacji jest przesłanie zgłoszenia oraz posiadanie aktualnego pozwolenia na połów ryb na Jeziorze Bukowo, organizatorzy nie pobierają od zawodników wpisowego.

Po pierwszej kolejce klasyfikacja przedstawia się następująco:

Patryk Kamin – 126 pkt Michał Wojnikiewicz – 116 pkt. Mateusz Makara – 115 pkt. Grzegorz Hejno – 114 pkt. Jerzy Makara – 65 pkt. Grzegorz Straszak – 65 pkt.