Rozpoczyna się Reggaenwalde Festiwal. Aktualny program imprezy

Szczegółowy program koncertów:

W piątek wystąpią:

godz. 17.00 Simonu

godz. 18.30 THE BARTENDERS

godz. 20.00 KAPELA ZE WSI WARSZAWA

godz. 21.30 Damian SyjonFam

Soundsystemowy after do świtu: RISE UP! Sound System + WOMAN IN DUB = Diana Levi & Olah Selectah

W sobotę wystąpią:

godz. 17.00 Dawid Albaaj

godz. 18.30 BIG UP!

godz. 20.00 GOORAL / PAPRODZIAD

godz. 21.30 TABU

Soundsystemowy after do świtu: RISE UP! Sound System