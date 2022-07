Rozmowa z Waldemarem Śmigielskim, prezesem Darłovii Darłowo

Zaliczyliście spadek do okręgówki. Czy zarząd klubu podsumował miniony sezon w IV lidze?

W.Ś.: Tak zrobiliśmy. Już w trakcie rundy jesiennej widzieliśmy, że jest kłopot i stąd spotykaliśmy się częściej. Jednym z efektów był nowy trener Daniel Skok, Umowa z nim była jasna i klarowna. Interesowało nas utrzymanie się w IV lidze i jeśli by się to udało to byśmy z nim przedłużyli umowę. Stało się inaczej, choć niewiele nam zabrakło do pozostania w IV lidze. Dlatego rozstaliśmy się w zgodzie. Oczywiście można mówić, że sezon w IV lidze był szczególny, bo było w niej bardzo wiele spadków. Niestety także i my podzieliliśmy los innych zespołów.

Co dalej?

W.Ś.: Zatrudniliśmy nowego trenera z Koszalina - Kamila Chicewicza. Na początek dostał on wolną rękę. To znaczy miał przyjrzeć się kadrze, poszukać wzmocnień o zawodników, których zna i którzy chcą u niego grać. Teraz, jako zarząd zbierzemy się i ostatecznie zatwierdzimy kadrę na sezon 2022/2023. Zagramy w okręgówce.