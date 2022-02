Rozmowa z trenerem IV-ligowej Wieży Postomino i jego ocena tej ligi

Jak oceniasz IV ligę?

Damian Kotłowski:Gramy w niej drugi sezon i ta tegoroczna jest dużo mocniejsza, niż w poprzednim sezonie. Są w niej takie uznane „firmy” w regionie jak: Flota Świnoujście, czy Gwardia Koszalin. Są też mocne zespoły szczecińskie. Zaskoczył też Dąb Dębno, który bardzo długo jesienią nie znajdował pogromcy. Liga jest długa, bo gra w niej aż 20 klubów [ostatni sezon - red.] i wiele może się w niej wiosną wydarzyć. Smaczku dodaje to, że będzie dużo spadków do okręgówki. Nawet siedem lub osiem wliczając w to baraże o IV ligę. Dlatego wiosną kibice na nudę nie będą narzekali.

Jak jesienią grało się Wieży?

Damian Kotłowski:Początek rundy był dla nas średni. Traciliśmy punkty w meczach, gdzie powinniśmy wygrać. Później przyszła fajna seria zwycięstw, a finisz jesienny był w kratkę, ale zakończyliśmy rok 2021 pozytywnie. Tu też warto dodać, że na 19 meczy, które rozegraliśmy to my w 14 spotkaniach strzelaliśmy pierwsi bramkę. To pokazuje, że mój zespół wychodzi dobrze usposobiony na murawę i nie klękamy przed żadnym rywalem.