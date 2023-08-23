Rozlosowano 3 rundę PP ZZPN: Arkadia Malechowo -Sława Sławno. Zobacz inne pary

Tomasz Turczyn
Tomasz Turczyn
Rozlosowano 3 rundę Pucharu Polski ZZPN:

Puchar Polski ZZPN 3. RUNDA

1. MKP SZCZECINEK WLJ - RADEW BIAŁOGÓRZYNO
2. GŁAZ TYCHOWO - VIMOBILIA BĘDZINO
3. GRYF POLANÓW - ZEFIR WYSZEWO
4. BAŁTYK KOSZALIN WLJ - GKS MANOWO
5. ASTRA USTRONIE MORSKIE - WIEKOWIANKA WIEKOWO
6. WYBRZEŻE BIESEKIERZ - POGOŃ POŁCZYN ZDRÓJ
7. PERŁA II DYGOWO - ISKRA BIAŁOGARD
8. ARKADIA MALECHOWO - SŁAWA SŁAWNO
9. BŁONIE BARWICE - LZS KOWALEWICE
10. SOKÓŁ KARLINO - AP KOTWICA KOŁOBRZEG
11. GWARDIA KOSZALIN WLJ - MECHANIK II/ ISKRA KŁANINO

12. POMORZANIN SŁAWOBORZE - VICTORIA SIANÓW
13. OSADNIK MYŚLIBÓRZ - MYŚLA DARGOMYŚL
14. FASE SZCZECIN - ODRZANKA RADZISZEWO
15. ŚWIT II SZCZECIN - EHRLE DOBRA
16. ZJEDNOCZENI KURZYCKO - GKS II KOŁBASKOWO - PRZECŁAW
17. RURZYCA NAWODNA - JEZIORAK SZCZECIN
18. OKRĘT SZCZECIN - GROT GARDNO
19. DĄB DĘBNO - STAL SZCZECIN
20. KASTA MAJOWE - SOKÓŁ PYRZYCE
21. RYBAK TRZEBIEŻ - MIERZYNIANKA MIERZYN

22. OGNIWO BABINEK - MORZYCKO MORYŃ
23. WOŁCZKOWO BEZRZECZE - ENERGETYK GRYFINO
24. ARKONIA SZCZECIN - GKS KOŁBASKOWO-PRZECŁAW
25. ISKRA BANIE - HUTNIK SZCZECIN
26. STAL LIPIANY - GKS KOŁBACZ
27. POMORZANIN 1964 NOWOGARD - REGA TRZEBIATÓW
28. JANTAR SIEMYŚL - SPARTA GRYFICE
29. DĄB DĘBICE - POLONIA PŁOTY
30. ORZEŁ ŁOŹNICA - ŚWIATOWID 63 ŁOBEZ
31. KLUCZEVIA II STARGARD - WICHER BROJCE
32. PRAWOBRZEŻE ŚWINOUJŚCIE - VINETA II WOLIN

33. OKS CENTER MD GOLENIÓW - JANTAR DZIWNÓW
34. CHROBRY DRZONOWO - SARMATA DOBRA
35. MASOVIA MASZEWO - DĄBROVIA STARA DĄBROWA
36. ROLPOL CHLEBOWO - ISKRA GOLCZEWO
37. BŁEKITNI STARGARD WLJ - PIAST CHOCIWEL
38. GRYF KAMIEŃ POM. - ORZEŁ GRZĘDZICE
39. DRAWA DRAWSKO POM. - KŁOS PEŁCZYCE
40. WICHER PRZELEWICE - LECH CZAPLINEK
41. GAVIA CHOSZCZNO - ORZEŁ BIERZWNIK

42. BŁĘKITNI POMIERZYN - CRS POGOŃ BARLINEK
43. SANTOS KŁĘBOWIEC - ZORZA DOBRZANY
44. OLIMP ZŁOCIENIEC - INA RECZ
45. LEGION STRĄCZNO - KORONA CZŁOPA
46. DRZEWIARZ ŚWIERCZYNA - SOKÓŁ SULISZEWO
47. KORONA RADUŃ - INA IŃSKO
48. WOLNY LOS – CALISIA KALISZ POM

Mecze 3. rundy Pucharu Polski ZZPN zaplanowano na 6 września. W 4. rundzie zwycięzcy poszczególnych meczów spotkają się według drabinki (1 z 2 itd.).

3 kolejka IV ligi. Wieża Postomino i Darłovia Darlowo w odwr...

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Joanna Jędrzejczyk już nie wróci do klatki

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