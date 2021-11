Rowerem do 34 km od Sławna. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 27 - 28 listopada?

Wycieczki rowerowe ze Sławna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Sławna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 27 listopada w Sławnie ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 28 listopada w Sławnie ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Urlop i Pierścień Gryfitów

Stopień trudności: 1

Dystans: 138,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 311 m

Suma zjazdów: 1 312 m

Trasę dla rowerzystów ze Sławna poleca Aza

Traska zapożyczona od użytkownika Traseo :-) . Urlop nad morzem więc postanowiłem chociaż raz coś pokręcić - pogoda pod psem. Wybór padł na Pierścień Gryfitów - malownicza traska wokół Słupska. Traska niestety od powstania w 2009 roku nie jest utrzymywana w należytym porządku i aż się prosi o poprawienie wypłowiałych oznaczeń trasy i namalowanie nowych. Ogólnie jest bardzo skąpo oznakowana i gdyby nie mapka to miałbym parę razy problemy. Ale i tak mi się bardzo podobało, mnóstwo zieleni, lasów, łąk, pól itp. Wiele interesujących miejsc do zobaczenia. Tylko 25% traski to bezdroża - taki szlak :-)

