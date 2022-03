Rowerem do 34 km od Sławna. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 marca?

Rowerem w pobliżu Sławna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Sławna, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 marca w Sławnie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 06 marca w Sławnie ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Bursztynowa trasa

Stopień trudności: 1

Dystans: 40,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 241 m

Suma zjazdów: 241 m

Forum_Koszalin poleca trasę rowerzystom ze Sławna

Wycieczka poprowadzona przez najlepszy (zdaniem wielu osób) odcinek drogi rowerowej w regionie - trasa prowadzi przez tzw. „Kozdrówkę”. Odcinek ten pokonujemy lasem w całkowitej ciszy - z dala od zgiełku i hałasu. Na trasie o długości ok. 39 km, znajdziemy także wyjątkowe miejsce z przepięknym ogrodem - zabytkowy „Bursztynowy Pałac” w Strzekęcinie.

