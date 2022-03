Rodzice z gm. Malechowo walczą o zdrowie syna. Apelują o pomoc

Rodzice Kamila apelują o pomoc

Gdy Kamil miał niecałe 2 latka rodzice zauważyli, że słowa, które już znał, znów zaczęły przypominać gaworzenie. Od tamtego momentu zaczęła się chłopca "przygoda chorobami". Aktualnie rodzice proszą o pomoc w zakupie aparatów słuchowych. Link do pełnego opisu i do tzw. zrzutki, gdzie można wesprzeć chłopca - poniżej. Serdecznie zachęcamy do pomocy.

Nowe aparaty dla Kamilka - pomoc - kliknij ten link i wpłać dowolną kwotę