Puchar Polski ZZPN: Sława Sławno - Głaz Tychowo. Ostra walka ZDJĘCIA - inne wyniki

Sława Sławno - Głaz Tychowo 3:1 (1:1)

Bramki:

19 min. Łukasz Puławski - 0:1

38 min. Piotr Serewiś - 1:1

62 min. Marcel Śpiewak - 2:1

82 min. Marcel Śpiewak - 3:1

Mecz w Sławnie charakteryzował się walką obu zespołów na całym boisku. Dużo było ostrych starć w środku pola. Były też żółte kartki. Z przebiegu gry wyglądało na to, że spotkały się zespoły prezentujące podobny poziom i dysponujące podobnym potencjałem. Decydowały detale boiskowe.

Do przerwy było 1:1, a początek drugiej odsłony to śmielsze ataki Głazu, który częściej gościł na połowie Sławy. Taka gra skończyła się w 62 minucie, gdy Marcel Śpiewak trafił na 2:1 z bliska pakując piłkę do siatki po tym, gdy jeden z zawodników Sławy wygrał stykową piłkę na ok. 18 metrze przed bramką Tychowa. Ta przebitka skutkowała zderzenie dwóch graczy i obaj padli na murawę. Po dłuższej chwili zawodnik Sławy wstał, a gracz gości był opatrywany przez ratowników i musiał zakończyć mecz, gdyż jego łuk brwiowy krwawił. PATRZ ZDJĘCIA