Puchar Polski ZZPN: Sława Sławno - Bałtyk Koszalin ZDJĘCIA - podsumowanie, inne wyniki

Remis do przerwy był dobrym wynikiem dla Sławy Sławno. W II odsłonie goście znów wyszli na prowadzenie po pięknym uderzeniu zza "16" Rafała Kruczkowskiego. Futbolówka została ulokowana po silnym strzale z rotacją pod poprzeczką bramki strzeżonej przez Mateusza Kalkowskiego . Przy 1:2 defensorzy Bałtyku Koszalin popełnili błąd przy wyprowadzeniu piłki z 18 metra przed swoją bramką i tę przejęła Sława. W świetnej sytuacji znalazł się, wprowadzony kilka chwil wcześniej, Piotr Malinowski , ale jego sytuacyjne uderzenie wybronił Jakub De Clerck. To była świetna okazja na wyrównanie i ostatnia.

Goście mieli, w przekroju całego meczu, przewagę optyczną. Sława Sławno grała za podwójną gardą starając się szukać swoich okazji strzeleckich. Taką przy stanie 0:1 wykorzystał Emil Kruczyński, który zdołał wepchnąć piłkę do siatki Bałtyku Koszalin po szybkim wypadzie gospodarzy.

Na 16 minut przed końcem meczu składną akcję Bałtyk Koszalin wykończył kąśliwym uderzeniem, które "wypluł" Kalkowski. Golakiper powinien piłkę wybić na róg. Ta została na boisku. Odbitą futbolówkę znów przejął Bałtyk i jeden z graczy wyłożył ją Bartłomiejowi Putno (byłemu zawodnikowi Sławy, który aktualnie jest kapitanem Bałtyku Koszalin - red.), a ten z ok. 12 metrów wpakował ją do siatki - 1:3. To praktycznie przesądziło losy meczu.