Przegląd tygodnia z 6.02.2022 w Sławnie. Najważniejsze wydarzenia od 30.01 do 5.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Teren przy Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach przechodzi wielką metamorfozę. Powstaje tam nowy plac zabaw dla dzieci oraz miejsce relaksu i odpoczynku wyposażone w hamaki i leżaki. Wszystko uzupełnią ciekawe rośliny. Wartość inwestycji to nieco ponad 538 tysięcy zł.

Na odcinku plaży pomiędzy: Kopań - Wicie [w gminie Darłowo] przez Orkan Nadine zostały odkryte tajemnicze tory kolejowe, które wychodzą z nadmorskiej wydmy. Zobaczcie to niezwykłe odkrycie na zdjęciach i okolicę w, którą uderzył orkan.

Tygodniowa prasówka 6.02.2022: 30.01-5.02.2022 Sławno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sławnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tragedia na przejeździe kolejowym w Sławnie na ulicy Gdańskiej. Pociąg relacji: Kraków Główny - Kołobrzeg śmiertelnie potrącił osobę. Doszło do tego w piątek - 4 lutego 2022 r. - ok. godz. 21. To pociąg o nazwie Lubomirski - TLK. Z Krakowa wyjechał o godz. 11.26 i planowo miał być w Kołobrzegu o godz. 22.16.