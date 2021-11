Przegląd tygodnia z 28.11.2021 w Sławnie. Najważniejsze wydarzenia od 21.11 do 27.11.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sławnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Smardzewie znaleziono młodą, ok. roczną, przyjazną suczkę. Jest psem łagodnym wobec innych zwierząt oraz wobec ludzi. Akceptuje dzieci i lubi zabawy, ale kocha też beztroskie wylegiwanie się na kanapie. W ramach przygarnięcia Gmina Sławno zapewnia szczepienia, odpchlenie, odrobaczenie i sterylizację. Więcej informacji pod nr tel. 667-538-111, 59 810 67 03 lub bezpośrednio w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Sławno.

Wykonawca inwestycji ma zostać wyłoniony w drodze przetargu. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi 16 grudnia, a inwestycja powinna ruszyć w 2022 roku i potrwać do 2023 roku. Sławno otrzymało dofinansowanie na remont i przebudowę stadionu miejskiego w wysokości 2.461.329,15 zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowa Polska”.

Pyszne, drożdżowe bułeczki pachnące cynamonem to najlepszy przysmak na śniadanie na słodko. Idealnie sprawdzą się do kubka mleka lub kawy, posmarowane np. masłem. Podpowiadamy, jak je przygotować. Sprawdź nasz przepis i zrób cynamonowe bułeczki śniadaniowe.

To wielki sukces sansei Łukasza Cichego z klubu Karate Kyokushin w Postominie. W krakowskiej Tauron Arenie podczas Mistrzostw Świata Karate Kyokushin przegrał w finale jedynie z Jonem Lamasem z Hiszpanii i został wicemistrzem świata.

W ramach projektu „Tychowo przyjazne pszczołom” nasadzono setki krzewów i bylin. Już wiosną kwitnące róże czy wspaniale pachnąca lawenda będą cieszyć swoim widokiem mieszkańców i podróżnych odwiedzających miejscowość. Do tego z nektarodajnych kwiatów skorzystają pszczoły i inne owady zapylające.

5 grudnia 2021 roku (niedziela) Darłowskie Centrum Wolontariatu zaprasza do udziału i spotkania z tegoroczną edycją Darłowskiej Laponii Świętego Mikołaja.

Jeszcze pożyjemy” to tytuł XIV Festiwalu Piosenek Marka Grechuty. W tegorocznej edycji zaprezentowało się 20 uczestników z różnych regionów Polski. Widzowie w Sławieńskim Domu Kultury w Sławnie usłyszeli przepiękne aranżacje utworów z repertuaru Marka Grechuty. Na zdjęciach konkursowe przesłuchania i koncert galowy wraz z wręczeniem końcowych laurów.

Uczennice SP Malechowo jak co roku nie miały sobie równych i bezapelacyjnie zdobyły mistrzostwo powiatu sławieńskiego w unihokeju, nie tracąc nawet jednej bramki.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego 21 listopada Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna złożył życzenia pracownikom socjalnym oraz wszystkim pracownikom służb społecznych.

"Kup pluszaka dla Dzieciaka" to hasło tegorocznej akcji "Gwiazdka z GOPS-em" organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie. Osoby o wielkim sercu mogą przygotować gwiazdkowe prezenty dla dzieci, które na co dzień objęte są wsparciem asystenta rodziny. Do obdarowania jest 50 podopiecznych!