Przegląd prasy 9.06.2020 Sławno, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławna

Wybraliśmy się we wtorek - 09.06.2020 r. na targowisko w Sławnie, aby sprawdzić, jak tutaj wygląda noszenie maseczek zasłaniających nos i usta. Warto pamiętać, że w miejscach takich jak targi maseczki są obowiązkowe. W praktyce okazuje się, że mało kto tego przestrzega, a już o wegzekwowaniu nie ma mowy.

Podczas pożaru maszyny do ładowanie drewna, przed przyjazdem strażaków, była bardzo groźna sytuacja na terenie zakładu drzewnego ABWood w Sławnie. Co się stało? Zobaczcie klatka po klatce - zdjęcia.

Prawdopodobnie największa w Europie... Mowa o sztucznej plaży w nadmorskim Jarosławcu do, którego przylgnęła nazwa Polski Dubaj. Jak tutaj wygląda plaża? Zobaczcie zdjęcia z ziemi (autorstwa NAM) i lotu ptaka dzięki uprzejmości portalu jaroslawec24.pl

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sławnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W miejscowości Ostrowiec, błąkał się stary pies. Obecnie znajduje się on w lecznicy weterynaryjnej w Darłowie. Czyja zguba?

Wiele roślin potrzebuje rzeczy, na którą rzadko zwracamy uwagę. To ziemia o odpowiednim odczynie. Zobaczcie, jakie rośliny muszą mieć tzw. kwaśną ziemię.

Niektórzy mają bardzo ciekawe pomysły na to, czym udekorować ogród. Jedne potrafią doprowadzić do łez, inne – śnić się po nocach.

Dzięki współpracy Gminy Sławno z samorządem województwa zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na terenie gminy Sławno będzie realizowana kolejną inwestycję.

We wtorek - 09.06.2020 r. doszło do pożaru na terenie zakładu drzewnego ABWOOD w Sławnie. Było to przed godz. 12.