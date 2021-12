Przegląd prasy 28.12.2021 Sławno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławna

Przybłąkał się piesek w Sławnie widoczny na zdjęciach. Czyja zguba? Piesek przebywa w domu tymczasowym. AKTUALIZACJA - usuwamy nr tel. kontaktowego do tymczasowego miejsca pobytu - po naszej publikacji właściciele pieska go znaleźli. Psiak trafił do swojego domu.

Dwa piękne koncerty kolędowe, w dwóch darłowskich kościołach, z okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców i Gości Darłowa – zapewnił organizator: Darłowski Ośrodek Kultury.