Przegląd prasy 28.02.2022 Sławno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławna

Po V rundzie Pucharu Polski ZZPN/Koszalin jedno jest pewne - w tych rozgrywkach nie ma już zespołu z powiatu sławieńskiego. Zarówno Wiekowianka Wiekowo i Sława Sławno przegrały swoje mecze z IV-ligowymi zespołami. Na zdjęciach potyczka MKS Sławy Sławno - Leśnik Manowo 1:3 (0:1). Honorowe trafienie dla Sławy Damian Pawełek

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska sfinansuje zakup broni i sprzętu, do kraju, który jest atakowany – poinformowała w niedzielę szefowa Komisja Europejskiej Ursula von der Leyen. – Pada w tej chwili kolejny mit, że Unia Europejska rzekomo nie zapewnia uzbrojenia wojskowego, właśnie to robimy – dodał Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.