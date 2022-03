Przegląd prasy 23.03.2022 Sławno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławna

Cenowy zawrót głowy na straganach warzywno - owocowych na targu miejskim w Sławnie we wtorek - 22 marca 2022 r. Praktycznie wszystko podrożało - np. pomidory są w cenie od 15 do 20 zł za kilogram. Truskawki - 20 zł... Zobaczcie na zdjęciach ile się płaci za warzywa i owoce.

Zastanawiasz się, kiedy siać warzywa do gruntu? Wiosna rozpoczęła się w tym roku wyjątkowo ciepło za dnia, jednak nocami wciąż pojawiają się przymrozki. Są jednak warzywa, które bez większych obaw można posiać już w marcu. Które to, podpowiada Wielkopolska Izba Rolnicza w zaleceniach gospodarskich na ten miesiąc. Warto wiedzieć nie tylko kiedy, ale i jak siać np. rzodkiewkę albo pomidory. Jedne mogą od razu trafić do warzywnika, inne najpierw powinny kiełkować w pomieszczeniu.