Przegląd prasy 22.03.2022 Sławno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławna

Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna w dniu 21 marca 2022 r.? W kraju jest 4165 zachorowań na COVID-19. Dane z powiatu sławieńskiego w galerii zdjęciowej.

Przedszkole Miejskie nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie wita wiosnę spacerem i także pamięta, że 21 marca to też Światowy Dzień Zespołu Downa - inaczej Dzień Kolorowej Skarpetki. Tradycyjnie świętujemy go, nosząc kolorowe skarpetki nie do pary, okazując w ten sposób symboliczne wsparcie osobom z Zespołem.