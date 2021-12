Przegląd prasy 21.12.2021 Sławno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławna

Anna Wendzikowska tuż przed Świętami postanowiła zabrać swoje córki do Laponii. Zdjęcia z bajkowej wyprawy do krainy świętego mikołaja pokazała na instagramie.

Kolejna zła doba w powiecie sławieńskim - 20.12.2021 r. Znów dużo zakażeń koronawirusem, bo aż 29. Dzień wcześniej bylo to tutaj 28 zakażeń i dwa zgony na choroby współistniejące z COVID-19.

Wyobrażacie sobie święta - Boże Narodzenie bez szopek obrazujących narodziny w stajence Jezusa? My też nie! Dlatego już dziś prezentujemy najpiękniejsze szopki z powiatu sławieńskiego życząc Wam Zdrowych i Wesołych Świąt:)

Mamy niezawodny przepis na paszteciki z kapustą i grzybami. To pyszny dodatek do wigilijnego barszczu. Kruche, drożdżowe ciasto wypełnione farszem z kapusty kiszonej i suszonych grzybów leśnych z pewnością zasmakuje każdemu. Możesz podać je na ciepło lub jako zimną przekąskę. Zobacz, jakie to proste. Podpowiadamy, jak łatwo wykonać paszteciki w domu krok po kroku. Sprawdź przepis!