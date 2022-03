Przegląd prasy 19.03.2022 Sławno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławna

W Sławnie rozpoczęły się [piątek - 18 marca 2022 r.] baraże o udział w mistrzostwach Polski juniorek młodszych między UKS Lider Sławno, a UKS Morski Sianów. Zespoły grają dwumecz. Drużyny te zajęły odpowiednio trzecie i drugie miejsce w końcowej klasyfikacji Zachodniopomorskiej Ligi Juniorek Młodszych mając na koncie taką samą liczbę punktów. W piątkowej potyczce było wszystko - zaciętość, ambicja i gra do ostatniej syreny, gdzie wynik zmieniał się, jak w kalejdoskopie. Ostatecznie wygrały przyjezdne 25:26, a to zwiastuje ogromne emocje w rewanżu.

W dniu 17.03.2022 zaginęła Beata Mackiewicz. Po powrocie z pracy ok godziny 15:00 prawdopodobnie wyszła z domu i od tej pory nie ma z Nią kontaktu. Ma wyłączony telefon, a ostatnie logowanie telefonu było ok godziny 15:00. W dniu zaginięcia wyszukiwała busy do Sławna i tam mogła też pojechać.