Przegląd prasy 17.11.2021 Sławno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławna

Co trzeba mieć ze sobą, aby być przyjętym np. do Szpitala Powiatowego w Sławnie? Jakie dokumenty? Co warto ze sobą zabrać? Kiedy są wydawane posiłki? Przeklikajcie galerię zdjęciową i przeczytajcie.

Szpital Powiatowy w Sławnie podwoił liczbę łóżek na oddziale COVID-owym. Podwoił do 30, a i tak to jest zbyt mało w stosunku do tego, co się dzieje. Niestety, ale czwarta fala koronawirusa wciąż się rozpędza. W p. sławieńskim od 13 do 16 listopada zanotowano 76 nowych zakażeń, gdzie w środę - 16 listopada jest ich na tym terenie 19. Obrazu dopełniają 762 osoby na kwarantannie.