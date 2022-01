Przechwycono nielegalny tytoń w naszym regionie ZDJĘCIA

Nielegalny tytoń w zachodniopomorskim

- Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie ujawniła 38,7 kg nielegalnego tytoniu oraz 260 szt. papierosów bez oznaczeń akcyzowych. Wyroby te nie były oznakowane banderolą akcyzową. Szacujemy ich wartość na ok.10,5 tys. zł - informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Pierwsze zdarzenie miało miejsce podczas rutynowej kontroli na drodze w okolicach Strzękocina. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w kontrolowanym samochodzie ujawnili 20 kg tytoniu - 20 kg tytoniu oraz 260 szt. papierosów bez akcyzy. Kierowca przewożący ten towar skrzętnie ukrył go pod drewnem kominkowym. W tym przypadku straty nas wszystkich z tytułu niezapłaconego podatku wyniosły 17.534 zł. Kolejne ujawnienie to 18,7 kg nielegalnego tytoniu o wartości szacunkowej ok. 9,4 tys. zł. Z tytułu niezapłaconego podatku społeczeństwo straciło 16.166 zł. Ten nielegalny tytoń przechowywany był w pomieszczeniu gospodarczym w jednej z wiosek powiatu koszalińskiego.