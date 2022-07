Przechwycili nielegalny alkohol. Rozbili bimbrownię ZDJĘCIA

Nielegalny alkohol z naszego regionu nie trafi do sprzedaży. Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zamknęła nielegalną bimbrownię. Zabezpieczono alkohol oraz aparat do jego produkcji.

Nielegalny alkohol i bimbrownia

Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, wspierani przez funkcjonariuszy policji skontrolowali prywatną posesję, gdzie miał być produkowany alkohol. - To kolejna nielegalna bimbrownia w regionie, którą zamknęliśmy. Podejrzenia funkcjonariuszy były uzasadnione. W pomieszczeniach gospodarczych na terenie tej posesji produkowany był alkohol - informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy KAS w Szczecinie. - W trakcie działań ujawniliśmy: 37,5 litra gotowego alkoholu bez znaków akcyzy (10 l o mocy 95% , 20 l o mocy 40%, 7,5 l o mocy 20%), 200 litrów zacieru. Podczas przeszukania zabezpieczyliśmy też aparat do produkcji alkoholu etylowego. Zatrzymany alkohol trafi do biegłego, który zbada, czy nie jest niebezpieczny dla zdrowia.

Sankcje za nielegalną produkcję alkoholu

- Mężczyzna trudniący się nielegalną produkcją usłyszał zarzut produkcji alkoholu bez wymaganego wpisu do rejestrów (przestępstwo z art. 12 a ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych). Może mu grozić kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do 1 roku. O wysokości kary w tym przypadku zadecyduje sąd - dodaje M. Brzoza. - Jeśli wytwarzany alkohol jest znacznej wartości, osoba go produkująca może zostać również ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności nawet do dwóch lat. Natomiast uczynienie stałego źródła dochodu z domowego wytwarzania alkoholu etylowego grozi jeszcze surowszą karą - pozbawieniem wolności do trzech lat.

Nielegalny alkohol jest niebezpieczny

KAS przestrzega przed kupowaniem i spożywaniem alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł, ponieważ może on być niebezpieczny dla zdrowia konsumentów. Laboratoria celne niejednokrotnie potwierdzały wykorzystanie alkoholu technicznego służącego m.in. do produkcji płynów do spryskiwaczy i podpałek do grilla jako dodatku do tzw. bimbru oferowanego do sprzedaży na czarnym rynku.

Gm. Postomino. 15-latek zatrzymany w związku z zabójstwem

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!