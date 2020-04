Protest w Sławnie. Grupa handlowców domaga się otwarcia targowiska [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Także zależy mi na tym, aby targowisko było otwarte, ale należy pamiętać, że występuje zagrożenie koronawirusowe - podkreśla Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna. - Owszem można myśleć o jego otworzeniu, ale musiało by być ono całkiem inaczej zorganizowane i zabezpieczone na przykład dodatkowymi barierkami. Mimo wszystko i tak do końca nie było by to bezpieczne - ocenia włodarz.

Podkreśla, że targowisko sławieńskie jest dużym i na otwartej przestrzeni. Wskazuje, że handlują na nim nie tylko sławnianie, ale cały powiat sławieński i osoby ze Słupska, Bytowa, czy Szczecina i innych miast na Pomorzu.

- Na to też trzeba zwrócić uwagę - mówi Krzysztof Frankenstein. - Kolejnym ważnym aspektem jest to, że sławnianie nie są pozbawieni dostępu do sklepów. W nich jest wszystko co jest potrzebne w każdym gospodarstwie domowym. Rozumiem, że handlowcy mogą być niezadowoleni, bo nie mogą sprzedawać na targu, ale pamiętajmy, że różne obostrzenia dotykają różnych dziedzin gospodarki i trzeba się do nich dostosować.