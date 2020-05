Protest rybaków. Wędkarstwo morskie od środka. - My też płacimy podatki - mówią. [ROZMOWA]

Jak wygląda od kuchni wędkarstwo dorszowe? Ile można na nim zarobić? Wiesław Szklany: Wszystko zależy od wielkości jednostki. Czyli od tego ilu może zabrać amatorów - wędkarstwa dorszowego na pokład. Tutaj zaznaczę, że nie ma możliwości, abyśmy ominęli polski system podatkowy. Wychodząc z portu meldujemy w kapitanacie portu ile osób mamy na pokładzie. To oznacza, że wszystko jest policzone. Przykładowo jeśli dana jednostka ma rocznie 160 - 180 tysięcy zł przychodu, to trzy czwarte z tego nam odchodzi na różne opłaty, podatki, czy wypłaty dla załogi wraz z innymi pochodnymi.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej mówi, że ma dla Was 20 milionów zł... Wiesław Szklany: Ale brak jest tutaj konkretów. Obawiamy się, że po wyborach prezydenckich się o nas zapomni. Zresztą ta kwota nie zaspakaja naszych potrzeb. Powiedziałbym, że jest to kropla w morzu potrzeb. Te pieniądze nie pozwolą nam przetrwać.

Był okres, gdy wędkarstwo dorszowe dynamicznie się rozwijało... Wiesław Szklany: Słusznie pan zauważył, że był. To już przeszłość. W ostatnich latach jeszcze jakoś się to kręciło, ale rewelacji nie było. Ale pływać trzeba skoro ma się na przykład zaciągnięty kredyt.

Wiesław Szklany:To krzyk rozpaczy branży, która jest przyparta do muru. Branży, która prosi rząd, aby jej pomógł. Protest w czasie pandemii koronawirusa pokazuje, że jesteśmy już praktycznie na równi pochyłej, gdzie zaraz pojawią się bankructwa. Jednocześnie boli nas to, że "nasz minister" nie potrafi załatwić tej sprawy w sposób nas satysfakcjonujący. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że ciężko będzie o odrodzenie się dorszy. Dlatego chcemy być włączeni do unijnego koszyka pomocowego. Chcemy, aby umożliwiono nam skasowanie jednostek za odszkodowania. By każdy z nas miał wybór.