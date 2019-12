Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Słowinie [ZDJĘCIA] - akt oskarżenia

Koszalińska prokuratura informuje, że do Sądu Okręgowego w Koszalinie trafił akt oskarżenia. Według prokuratury 52-letni kierowca ciężarówki - Mariusz N. - został oskarżony o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym poprzez niezachowanie ostrożności po zakończeniu wyprzedzania ciągnika. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

- O wniesieniu aktu oskarżenia zadecydowała opinia biegłego z zakresu drogownictwa z, której wynika, że autobus jechał prawidłowo, a kierowana przez Mariusza N. ciężarówka po zakończeniu wyprzedzania ciągnika zjechała, na prostym odcinku jezdni, na przeciwległy pas i bokiem uderzyła w autobus - mówi Ryszard Gąsiorowski, rzecznik prasowy koszalińskiej prokuratury. - W ocenie biegłego oba pojazdy były sprawne technicznie, obaj kierowcy jechali z dopuszczalną prędkością. Ekspert uważa, że coś spowodowało utratę koncentracji u kierowcy ciężarówki i w wówczas doszło do wypadku. W naszej ocenie zaistniał brak ostrożności kierowcy i efekcie doszło do utraty kontroli nad wydarzeniami na drodze. Podczas ponownego przesłuchania Mariusz N. nie kwestionował ustaleń biegłego. Powiedział, że nie pamięta samego momentu wypadku i tym samym nie jest sobie w stanie przypomnieć, jaki czynnik doprowadził do tego, co się wydarzyło.