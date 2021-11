Projekt "Tychowo przyjazne pszczołom". Zasadzono krzewy i byliny

Dzięki pozyskaniu mikrodotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 mieszkańcy Tychowa we współpracy z warsztatem ogrodniczym Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie obsadzają przydrożne klomby i zieleńce. W ramach projektu „Tychowo przyjazne pszczołom” nasadzono setki krzewów i bylin. Już wiosną przepiękne, kwitnące róże czy wspaniale pachnąca lawenda będą cieszyć swoim widokiem mieszkańców i podróżnych odwiedzających miejscowość. Do tego z nektarodajnych kwiatów skorzystają pszczoły i inne owady zapylające.

Poprawa estetyki, zazielenianie wsi i ukwiecanie całej miejscowości to kontynuacja prowadzonych od kilku lat wspólnych działań mieszkańców, sołtysai urzędu gminy.