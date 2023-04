Prasówka z marca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Sławnie? Bądź na bieżąco

Przegląd marca 2023 w Sławnie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W 2023 r. minie 40 lat od odsłonięcia pomnika - czołgu w Sławnie. Jesteście ciekawi, co dalej dzieje się z czołgiem T-34 zdemontowanym ze Sławna? Przeklikajcie galerię zdjęć i oceńcie. Czołg jest w muzeum militarnym w Malechowie.

Joanna Racewicz to popularna dziennikarka, prezenterka telewizyjna i autorka książek. Celebrytka na co dzień mieszka w nowoczesnym domu w stolicy, który urządziła z pomocą projektantów. Zaglądamy do luksusowej willi Joanny Racewicz i sprawdzamy, w jakich wnętrzach czuje się najlepiej dziennikarka. Koniecznie zobacz, jak prezentują się wnętrza wyjątkowego domu Joanny Racewicz.