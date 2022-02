Prasówka Sławno 8.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławnie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Sławno 8.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Mieszkańcy Jezierzan w gminie Postomino apelują o pomoc. - Od kilku miesięcy mamy do czynienia z niesprzyjającą pogodą. Raz są to silne wiatry, a raz ulewne deszcze i to te drugie najbardziej utrudniają nam życie. Od kilku dni sytuacja wygląda coraz gorzej. Każde zachmurzenie wywołuje lęk przed zalaniem dobytku - napisali w liście do redakcji mieszkańcy Jezierzan.