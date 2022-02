Prasówka Sławno 4.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławnie nie minęło Cię nic ważnego

Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna na dzień 03.02.2022 r.? W powiecie sławieńskim jest to doba bardzo zła, bo padł tu rekord zakażeń dobowy. Ministerstwo Zdrowia zanotowało ich aż 92. Bardzo dużo wykonano też testów na COVID-19.

Tradycyjne pączki z dżemem, pączki z różą, pączki z budyniem, pączki z lukrem czy pączki z czekoladą - przepisów na pączki jest wiele, a każdy z nas ma swój ulubiony smak. Pączki są popularnym przysmakiem nie tylko na Tłusty Czwartek, ale pojawiają się w cukierniach i na naszych stołach przez cały rok. Najpyszniejsze są domowe wypieki. Jak zrobić pączki, by były mniej tłuste i chłonęły mniej tłuszczu podczas smażenia? Podpowiadamy najlepsze triki na smażenie pączków.

Pożar w miejscowości Grabowo (gm. Malechowo) w dniu 03.02.2022 roku. Ogień był zlokalizowany w domu, gdzie zamieszkiwały dwie rodziny. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały zabrane przez karetki do szpitala.

Najpopularniejsza filmowa adaptacja "Ani z Zielonego Wzgórza" miała swoja premierę w 1985 roku. W rolę temperamentnej rudowłosej dziewczynki wcieliła się aktorka Megan Follows. Jak przez lata zmieniła się aktorka? Dziś Follows ma już 53 lata. Co u niej słychać?