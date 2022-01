Prasówka Sławno 4.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławnie nie minęło Cię nic ważnego

Prezentujemy niezwykłe pocztówki pokazujące port Darłowo, ale 100 lat temu. Zobaczcie, jak wyglądało to miejsce wówczas. Jakie tutaj wpływały statki i okręty oraz jak wyglądały rejsy wycieczkowe. Bałtyk, plaża.... To też zobaczycie. Widokówki pochodzą z prywatnej kolekcji mieszkańca gminy Darłowo.

Zobaczcie zdjęcia z finiszowania podczas XVIII Noworocznego Biegu Parku Wodnego Jan. Start był w Jarosławcu, a meta w Darłówku Wschodnim. Do pokonania było 15 km.

Jakie zmiany w rolnictwie przyniesie 2022 rok? W tegorocznym naborze ma powrócić dopłata określona uzupełniającą płatności podstawową, będzie także wsparcie do zadrzewień śródpolnych. O dopłaty do loch w 2022 roku będą mogli wnioskować hodowcy świń. Zmiany szykują się także w emeryturach rolniczych. Nowe regulacje przewidują wyższe limity dopłaty do paliwa i handel na targowiskach bez opłat. Zapraszamy na przegląd nowości.