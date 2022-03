Prasówka Sławno 24.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławnie nie minęło Cię nic ważnego

Sprawdziliśmy ile dzieci trafiło już do szkół i przedszkoli w Sławnie i Darłowie. Mowa o dzieciach uchodźców wojennych z Ukrainy.

Umowa na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach (gmina Darłowo) podpisana. Doszło do tego na terenie szkoły. Inwestycja będzie wykonana za 12,236 mln zł, a w tym 3 mln zł są z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

O umorzenie wnioskuje do sądu Prokuratura Rejonowa w Sławnie. Chodzi o zabójstwo 39-latka. Policja zatrzymała 42-letnią konkubinę zmarłego, której zarzucono działanie z zamiarem bezpośredniego pozbawienia życia 39-latka. Tyle, że biegli psychiatrzy ocenili, że kobieta była niepoczytalna...

Kampania „Stop Pożarom Traw” trwa od 1 marca do 30 kwietnia 2022 r. Jej przebieg ze względu na pandemię koronawirusa ograniczał się do propagowania w mediach, także portalach społecznościowych, bezpiecznego zachowania się w obszarach przyrodniczych. Dzięki aktywności oficerów prasowych w całym kraju wiedza ta dociera do wielu ludzi.