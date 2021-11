Prasówka Sławno 23.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławnie nie minęło Cię nic ważnego

Jeszcze pożyjemy” to tytuł XIV Festiwalu Piosenek Marka Grechuty. W tegorocznej edycji zaprezentowało się 20 uczestników z różnych regionów Polski. Widzowie w Sławieńskim Domu Kultury w Sławnie usłyszeli przepiękne aranżacje utworów z repertuaru Marka Grechuty. Na zdjęciach konkursowe przesłuchania i koncert galowy wraz z wręczeniem końcowych laurów.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego 21 listopada Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna złożył życzenia pracownikom socjalnym oraz wszystkim pracownikom służb społecznych.

"Kup pluszaka dla Dzieciaka" to hasło tegorocznej akcji "Gwiazdka z GOPS-em" organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie. Osoby o wielkim sercu mogą przygotować gwiazdkowe prezenty dla dzieci, które na co dzień objęte są wsparciem asystenta rodziny. Do obdarowania jest 50 podopiecznych!