Prasówka Sławno 2.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławnie nie minęło Cię nic ważnego

Jak spędzić wolny czas podczas ferii zimowych w Darłowie? Samorząd na placu przed ratuszem zlecił montaż tzw. pump-tracka. Zobaczcie co to za konstrukcja i jak z niej korzystają dzieci oraz młodzież.

O każdej pełnej godzinie można potrzymać najbardziej łagodnego ptasznika na ręce. Bliski kontakt z żywymi okazami, może okazać się dla niektórych z Was sposobem na przełamanie negatywnych stereotypów oraz fobii towarzyszących wizerunkowi pająka czy skorpiona. Zapraszamy do salonu wystawowego Sławieńskiego Domu Kultury w Sławnie w godz. 10 - 18. Tu zobaczycie m.in. „czarną wdowę”, najbardziej jadowitego pająka świata.

Wraz z 1 lutego ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wchodzi w życie. VAT na żywność zostaje obniżony z 5 do 0 procent. Kolejne rozwiązania i obniżki podatków mają złagodzić wpływ inflacji na portfele Polaków. Zerowy VAT na produkty spożywcze będzie obowiązywał przez pół roku i miesięcznie ma powodować wydatek mniejszy o ok. 45 zł, jak zapowiedział szef rządu. Zmiany w sklepach zamierza kontrolować UOKiK. Jakie produkty spożywcze obejmie obniżka VAT?

Cztery oferty wpłynęły w przetargu na przebudowę i remont stadionu miejskiego w Sławnie. Tyle, że są one grubo ponad wartości kosztorysowej, jaką założył samorząd. Co to oznacza?

Po wichurze, gdzie w Darłowie jej prędkość sięgała do 125 km/h, a więc była największa na wybrzeżu sprawdziliśmy, jak wygląda plaża w Darłówku Wschodnim i jej otoczenia. Widać tam skutki potężnego sztormu. Zobaczcie na zdjęciach.

Rada Miejska w Sławnie -31 stycznia 2022 roku - zatwierdziła budżet miasta na 2022 rok. Poniżej prezentujemy też rozmowę z Krzysztofem Frankensteinem, burmistrzem Sławna na temat tego co miasto czeka w tym roku. "Za" budżetem głosowało 13 radnych, dwóch "wstrzymało się od głosu" - radny Bartosz Bukowski i radna Ewelina Stach.