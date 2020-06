Prasówka Sławno 18.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławnie nie minęło Cię nic ważnego

Wiele osób ma uprzedzenia do psów z łańcucha - z kojca ze wsi... Obawia się i myśli, że taki pies "nie nadaje się do domu". Nadaje się, tylko trzeba otworzyć dla niego swoje serce, okazać cierpliwość, zapewnić spokój i masę czułości - mówi Stowarzyszenie My 3 Koty i Psy z Darłowa. - Nasz Igorek "Przed i Po".

Wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 205 w Kwasowie powstaje prawie 600-metrowy ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i zjazdami do posesji.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.