Prasówka Sławno 17.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławnie nie minęło Cię nic ważnego

W powiecie sławieńskim w środę - 15 grudnia było 13 zachorowań na koronawirusa, a dzień później tych zakażeń mamy aż 34. Dane są z 16.12.2021 roku. I muszą one niepokoić - patrz galeria zdjęciowa.

Wapń jest najważniejszym składnikiem mineralnym, odpowiadającym za budowę kości i zębów. Jego odpowiednie stężenie we krwi wpływa na funkcjonowanie mięśni oraz układu nerwowego. Zapotrzebowanie na wapń zależy od wieku, płci oraz stanu fizjologicznego. Sprawdź, które objawy mogą świadczyć o niedoborze wapnia.

Prasówka 17.12 Sławno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sławnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Grecja: słynnej turystycznej atrakcji grozi zniszczenie. Zakynthos to jedna z ulubionych wakacyjnych destynacji Polaków. Grecka wyspa kusi m.in. pięknymi plażami i turkusowym morzem, ale największą atrakcją jest tzw. Zatoka Wraku. Okazuje się, że wkrótce słynny statek może zniknąć z plaży Navajo. Czy to ostatni moment, by zobaczyć Zatokę Wraku?