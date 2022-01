Prasówka Sławno 17.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławnie nie minęło Cię nic ważnego

Dotarliśmy do zdjęć Sławna z dnia 9 maja 1983 roku. Rozpoznacie siebie na nich? Rozpoznacie znajomych? Tego dnia miało miejsce w stolicy powiatu sławieńskiego odsłonięcie pomnika dedykowanego "Wyzwolicielom Ziemi Sławieńskiej" - popularnego czołgu T-34, który został zdemontowany w Sławnie w 2019 roku.

Dla woj. zachodniopomorskiego (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze. Przewiduje się od godz. 21:00 dnia 16.01.2022 do godz. 16:00 dnia 17.01.2022 wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h,