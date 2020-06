Prasówka Sławno 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławnie nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Sławno 16.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Prezentujemy zdjęcia ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie i Szkoły Podstawowej w Pieszczu, gdzie pisano egzamin ósmoklasisty z j. polskiego. Matematyka - w środę - 17 czerwca.

W 1967 roku Sławno świętowało 650-lecie. Dotarliśmy do zdjęć z tamtego okresu. To perełki, bo przedstawiają one inaugurację jubileuszu w Sławsku, które było dawnym Sławnem.

UKS Orlik Darłowo informuje: