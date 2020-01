Pożar w Bobrowicach - dojechali strażacy ze Sławna [ZDJĘCIA] - 03.01.2020 r.

- Jeśli taki pożar nie jest w porę zauważony, to ogień może przenieść się na cały budynek - dodaje kpt. Tomczyk i wylicza, że w grudniu strażacy, na terenie powiatu sławieńskiego, zanotowali 12 wezwań do płonących sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

•

od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące,

•

od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy,

•

od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,

•

z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Czynności te powinny być wykonane przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.