We wtorek - 09.06.2020 r. doszło do pożaru na terenie zakładu drzewnego ABWOOD w Sławnie. Było to przed godz. 12.

- Zapaliła się maszyna do ładowania drewna - informuje kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. - Spłonęła ona doszczętnie. Nikt z pracowników nie został poszkodowany. Strażak dodaje, że ogień gasiły trzy zastępy PSP ze Sławna. Na miejscu jest też policja, która zajmuje się ustaleniem przyczyny tego co się wydarzyło. Poniżej film wideo z miejsca zdarzenia przesłany NAM przez Czytelniczkę: Wideo