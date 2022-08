Powstają kompleksy wypoczynkowe w Pęciszewku i Bukowie. Nawiązują do zabudowy historycznej

W Pęciszewku na terenie byłego parku dworskiego, powstaje staw, labirynt wierzbowy, ogród zielarski, rabaty kwiatowe, plac zabaw a także wiata ze stołami i ławami. Razem z parkingiem z miejscami na rowery oraz odrestaurowaną pompą wodną kompleks będzie służył mieszkańcom

.- Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, bo Pęciszewko nie miało terenu rekreacyjnego. Udało się taki teren znaleźć i w ten sposób spełnić oczekiwania mieszkańców

- mówi Radosław Głażewski, wójt gminy Darłowo.

Powód do zadowolenia mają też mieszkańcy Bukowa Morskiego, gdzie powstaje wioska cysterska na bazie historycznej zabudowy. Będzie to nie tylko miejsce wypoczynku, ale też miniskansen, który pokaże ówczesne zwyczaje zakonu. Odtworzone będą historyczne struktury przestrzenne i zabudowania, a całość uzupełnią ławki, oświetlenie, ogrodzenie i parking dla samochodów. To druga część inwestycji, realizowanej w Pęciszewku, która w założeniu ma spełniać także rolę kulturotwórczą.