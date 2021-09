Powiat sławieński. W ciągu czterech dni 10 zakażeń COVID-19 - komentarz

Koronawirus w powiecie sławieńskim

- To czwarta fala koronawirusa i od każdego z nas zależy, czy będzie ona bardzo groźna, czy też przejdziemy ją spokojnie - komentuje Tomasz Walasek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie. - Innymi słowy zachęcam do szczepienia się. A te siadły. Staramy się wejść w szczepienia w sołectwach i też próbujemy zachęcać rodziców w szkołach by wyrazili zgodę na szczepienie młodzieży. I w Zespole Szkół Morskich udało się jednego dnia zaszczepić 100 osób. To promyk w ciemności, bo o takie statystyki jest bardzo trudno.