Powiat sławieński pomaga uchodźcom z Ukrainy. Jak pomóc? Kto organizuje? Gdzie się kierować?

Chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy? Podpowiadamy, jak to można zrobić. Zachęcamy, aby informować naszą redakcję o tego typu akcjach. Będziemy je nagłaśniali. Kontakt do nas: tel. 797001067, znajdziecie nas też na facebooku wpisując slawno.naszemiasto.pl lub Tomasz Turczyn lub ślijcie email-e: [email protected]

Powiat sławieński pomaga uchodźcom z Ukrainy

Mieszkańcy Gminy Darłowo mogą pomóc mieszkańcom Ukrainy Rusza zbiórka materiałów medycznych oraz śpiworów, karimat - nowe. Potrzebne są również agregaty prądotwórcze 5KW. Materiały medyczne: bandaże, opaski uciskowe, zestawy pierwszej pomocy, koce termiczne, opatrunki hydrożelowe, kompresy, panthenol.

Artykuły można dostarczyć do Urzędu Gminy Darłowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 18:00. Zebrane materiały zostaną przekazane do Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie.

Pomoc można przekazać w Warszkowie

Od dnia dzisiejszego w sklepie Lewiatan w Warszkowie (gm. Sławno) prowadzona jest zbiórka dla naszych Przyjaciół z Ukrainy . Prosimy wszystkich serdecznie pamiętajcie o naszych Sąsiadach przy zakupach w naszym sklepie. Zbieramy wszystko, każdy drobiazg zarówno artykuły pierwszej potrzeby jak i słodycze dla dzieci . Każde wsparcie jest bezcenne.

KS Arkadia Malechowo:

W związku z trwającą wojną na Ukrainie, organizujemy zbiórkę rzeczy, które trafią do uchodźców wojennych, którym pomaga Pan Radosław z Warszkowa udostępniając im dach nad głową. Pan Radosław jest człowiekiem, który zawsze wspierał finansowo Arkadię w potrzebie. Dziś to my możemy odwdzięczyć się jemu i jego bliskim. Brakuje podstawowych rzeczy, takich jak: materace, koce, poduszki czy podstawowe wyposażenie kuchni, takie jak: talerze, sztućce, kubki, garnki, patelnie itp. Można oddawać również zabawki, gdyż wśród potrzebujących, są małe dzieci. Jeżeli posiadacie Państwo, coś z tych rzeczy, a nie są one Wam potrzebne, to prosimy przywieźć je do Pani Sołtys Agaty Zawadzkiej w Niemicy. W imieniu potrzebujących serdecznie dziękujemy!

Zespół Szkół Morskich w Darłowie

Uwaga ogłaszamy zbiórkę rzeczy, które zostaną przekazane na Ukrainę

Lista potrzebnych rzeczy:

- śpiwory nowe

- karimaty nowe

- koce nowe

- powerbanki

- ładowarki do telefonów różnych typów

- artykuły spożywcze : batony typu Mars, Snickers, Bounty, czekolady

- środku czystości: chusteczki nawilżane, pieluchy jednorazowe dla dzieci, płyny do dezynfekcji rąk, podpaski Prosimy o przynoszenie rzeczy do sekretariatów na ul. SZPITALNEJ i CHOPINA w Darłowie.

SP Staniewice - zbiórka żywności

Szkoła Podstawowa w Staniewicach (gm. Postomino) organizuje zbiórkę żywności o długim terminie ważności. Do tego środki higieniczne, czy zabawki dla dzieci. Rzeczy należy przynosić do sekretariatu szkoły.

Tu też są prowadzone zbiórki

Zarząd Koła Związku Ukraińców w Koszalinie informuje, że: