Potęga Bałtku. Sztorm kontra wejście do portu Darłowo. Zdjęcia

Bałtyk i jego potęga. Sztorm i po nim w Darłowie

Darłowo to nadmorski kurort słynący z pięknych plaż. To serce woj. zachodniopomorskiego. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia z tego miejsca, ale obrazujące jesienno - zimowy okres sztormowy, gdy Bałtyk pokazuje swoją potęgę. Zobaczcie wielkie fale uderzające w wejście do portu Darłowo i też te, które wytracają swój impet na falochronach. To niesamowity widok, ale tu trzeba zawsze zachować ostrożność i rozsądek.

Darłowo ma dwie nadmorskie dzielnice - Darłówko Wschodnie i Darłówko Zachodnie. Na zdjęciach sztorm możecie podziwiać z obu tych miejsc. D. Wschodnie i Zachodnie łączy rozsuwany most, który też jest swoistą atrakcją dla turystów.