Postomino. Zaproszenie na 12 Bieg "Policz się z cukrzycą" w ramach WOŚP - zdjęcia

Zaproszenie na 12 Bieg "Policz się z cukrzycą" w Postominie

Każda osoba, która ukończy bieg lub marsz otrzyma unikatowy medal. Ciepły posiłek oraz dekoracja zwycięzców odbędzie się na sali wielofunkcyjnej w CKiS w Postominie zaraz po zakończeniu biegu. Aby wziąć udział w zawodach należy zarejestrować się elektronicznie na stronie www.dostartu.pl, a w dniu biegu wnieść opłatę 30zł z której 20zł bezpośrednio powędruje do puszki WOŚP. LIMIT UCZESTNIKÓW: bieg - 50, marsz - 30. Zapisy rozpoczną się 17.01.2022 r. (poniedziałek) o godz. 12:00.

Tak było podczas X Biegu "Policz się z cukrzycą" w Postominie

W Postominie rozegrano X Bieg "Policz się z cukrzycą" w ramach 27 Finału WOŚP. Do pokonania było 5 km - dawnym nasypem kolejowym w kierunku Pieńkówka. We wsi następował nawrót - tzw. mała pętla i tą samą drogą wracało się do Postomina. Trasa była trudna - terenowa i do tego wiał boczny wiatr oraz było ślisko.